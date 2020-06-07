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В одном из крупнейших американских городов Нью-Йорке отменили комендантский час, который был ранее введен из-за беспорядков во время протестов. Протесты в городе стали носить мирный характер.

Об этом написал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в Twitter.

Он отметил, что в субботу протесты прошли без нарушений правопорядка.

«Нью-Йорк: мы отменяем комендантский час немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом», - написал де Блазио.

Также он отметил, что с 8 июня в городе начнут снимать ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.

В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.

Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.

Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.
ForUm

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