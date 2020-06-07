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Во Львове с понедельника, 8 июня, возобновят работу несколько спорт-клубов, несмотря на ограничения местных властей. Об этом стало известно на официальных страницах заведений.

Информация о возобновлении работы появилась в пятницу, 5 июня, после того, как областная комиссия техногенной безопасности продолжила карантин еще на неделю.

При этом отмечается, что некоторые моменты в обычном режиме работы клубов будут изменены согласно рекомендациям Минздрава.

«Каждый клиент должен иметь свое персональное полотенце - временно клуб полотенца не будет выдавать; групповые занятия по фитнесу ограничены количеством 10 человек; запись на групповые занятия по фитнесу будет происходить только на рецепции при личном присутствии клиента; занятия в детских группах пока не пройдут; СПА-зона остается закрытой», - сообщили в одном из фитнес-клубов.

Там уточняют, что на территории спортцентра поставили санитайзеры, клининговая служба работает в усиленном режиме, а тренажеры и инвентарь постоянно дезинфицируют.
ForUm

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