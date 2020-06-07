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В Киев пришло метеорологическое лето с опозданием на три недели. Метеорологическая весна в столице продолжалась 116 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на своей странице в Facebook.

«Нынешнее лето пришло в столицу с трехнедельным опозданием... Среднесуточная температура воздуха 4 июня составила +13,6, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля - в общем 116 дней», - указано в сообщении.

При этом среднесуточная температура 5 июня составила +16,5.

«Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права», - сказано в сообщении.

Кроме того, как подчеркнули в обсерватории, это чуть ли не самое позднее начало лета в Киеве. В 1990 и 2001 году оно началось 7 июня.

Напомним, синоптик рассказал, какой будет погода в июне.
ForUm

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