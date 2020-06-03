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Во второй декаде июня в Украине установится летняя жара. Дневная температура воздуха в конце месяца может достигать +34 градуса.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает «Обозреватель».

По его словам, небывало холодный май текущего года напрямую связан с циклом солнечной активности.

«Все дело в солнце. В 11-летнем цикле солнце находится на самом низком активном уровне. Такого низкого уровня не было примерно 110 лет. На солнце нет ни одного пятна», – пояснил синоптик.

Вместе с тем он заверил, что первый месяц лета будет теплым. До 5 июня воздух днем будет прогреваться до +17...+19 градусов. «Потом температура резко уходит вверх. Начиная с 8 и по 20 июня температура будет на уровне +26...+28 градусов. С 21 июня до конца месяца температуры будут на уровне +31...+34», – спрогнозировал Горбань.

Он также назвал даты, когда в Украине пройдут дожди. До 7 июня, затем с 10 по 13 июня, далее с 17 по 19 июня и с 29 по 30 июня.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, метеорологическое лето в Киеве опаздывает на 2 недели.

Нынешний май оказался самым холодным в XXI веке.
ForUm

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