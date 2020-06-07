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В мире с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 6 млн 981 тысячи 974 человек, из них 402 241 умерли и 3 млн 413 тысяч 349 выздоровели. Продолжают лечиться более 3 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированы случаи во всем мире.

По количеству инфицированных и умерших от коронавируса до сих пор первое место занимают США. Там COVID-19 подтвердили почти у 2 млн человек. Из них 751 894 пациентов выздоровели и 112 096 — умерли от осложнений. В стране лечится еще более миллиона человек.

На второй позиции по количеству инфицированных — Бразилия, где COVID-19 подтвердили у 676 494 человек. Летальных случаев зафиксировали 36 044, в то же время выздоровели более 302 000 человек.

На третьем месте — Россия. В общем там обнаружили 458 689 инфицированных, из них 212 388 пациентов уже выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в РФ остается удивительно низким (5 725) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных. Это, вероятно, связано с тем, что значительную часть умерших от COVID-19 в России относят к смертям от других болезней.

Замыкают пятерку «стран-лидеров» Испания с 288 090 случаями (за минувшие сутки + 32) и Великобритания с 284 868 инфицированными.

В Китае, откуда началась пандемия, в общем обнаружили 83 036 пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 6 новых случаев. С начала эпидемии там умерли 4634 человека с COVID-19, а выздоровели — 78 332. Еще болеют 70 человек.

Напомним, в Украине третий день подряд снижается число зараженных коронавирусом.
ForUm

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