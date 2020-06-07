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В парковой зоне в Винницкой области нашли около 628 мин и снарядов в ходе обследования территории. Это снаряды со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, снаряды и мины нашли в селе Спиченцы Погребищенского района.

«В селе Спиченцы Погребищенского района в парковой зоне было обнаружено ВНП времен Второй мировой войны в количестве около 300 единиц. Во время обследования территории, пиротехническим подразделением в итоге обнаружено и изъято 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 ед., АС-76 – 213 ед., ММ-82 – 1 ед. времен Второй Мировой войны», - говорится в сообщении.
ForUm

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