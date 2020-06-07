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В понедельник, 8 июня, в Киеве частично возобновит работу городская электричка. О восстановлении кольцевого движения речи пока не идет.

Об этом сообщает пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, возобновляется движение городских электричек в направлениях «Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна» и в обратном: «Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина».

«Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье. О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов по Киевскому железнодорожному кольцу будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве городская электричка должна была возобновить свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.
ForUm

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