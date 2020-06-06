также в разделеСтолица
Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от «Евросолидарности» 85
«Евросолидарность» готова выдвинуть Кличко в мэры Киева 23
Полиция задержала 8 человек на акции в Киеве 18
Тищенко решил «брать» киевлян песком: засыпал детские площадки 23
Число новых случаев COVID-19 в Киеве продолжает расти 33
Под Радой мужчина пытался совершить самосожжение 18
Станция «Майдан Незалежности» возобновила работу 15
Из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро «Майдан Незалежности» 12
В Киеве пока не разрешат полноценную работу ресторанов 23
В центре Киева предлагают запретить строить высотки 64
В метро Киева назвали станции, на которые могут ограничивать вход 52
Ляшко: Рестораны и кафе в Киеве с 5 июня могут и не заработать 19
В Киеве заработали спортивные школы и разрешили спортивно-массовые мероприятия 23
Правительственный квартал взяли под усиленную охрану 29
В Киеве за сутки – 77 новых случаев COVID-19, выздоровели 93 человека 23
Суд арестовал «минера» моста Метро 16
С 1 июля в Киеве оплатить проезд можно будет только е-билетом 52
В Киеве число заболевших COVID-19 увеличилось на 62 человека 17

В Киеве с 8 июня возобновят движение городских электропоездов, однако они будут курсировать с ограничениями и не по привычному расписанию.

Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.

Так, электрички будут курсировать по направлению: станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна ». И обратно: станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина.

Ездить поезда пока будут только в часы «пик», а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом в Киевпастрансе обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в Киеве городская электричка должна была возобновить свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги