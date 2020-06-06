В Киеве с 8 июня возобновят движение городских электропоездов, однако они будут курсировать с ограничениями и не по привычному расписанию.
Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.
Так, электрички будут курсировать по направлению: станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна ». И обратно: станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина.
Ездить поезда пока будут только в часы «пик», а также в субботу и воскресенье.
О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом в Киевпастрансе обещают сообщить дополнительно.
Напомним, в Киеве городская электричка должна была возобновить свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.
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