Об этом сообщила пресс-служба Киевпастранса.

Так, электрички будут курсировать по направлению: станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна ». И обратно: станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина.

Ездить поезда пока будут только в часы «пик», а также в субботу и воскресенье.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом в Киевпастрансе обещают сообщить дополнительно.

Напомним, в Киеве городская электричка должна была возобновить свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины с 1 июня.