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В Житомирской области решили усилить карантин. Причиной стал рост уровня заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщила Житомирская ОГА после заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В связи с увеличением количества новых случаев заболевания коронавирус COVID-19 в Житомирской области - 123 за период с 1 до 4 июня включительно на территории области усилены противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней, говорят в ОГА.

Напомним, с начала эпидемии в Украине коронавирусное заболевание COVID-19 подтвердили в 26 514 человек, из них 777 умерли от осложнений, а 11 812 — выздоровели. За минувшие сутки в стране зафиксировали 549 новых случаев заражения, 440 пациентов выздоровели, а 15 — умерли.
ForUm

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