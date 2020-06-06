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В ночь на субботу в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке Запорожского шоссе и улицы Паникахи. В результате травмы получили четыре человека, сообщает региональное управление ГСЧС 6 июня.

По прибытию на место аварии спасатели установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Daewoo Lanos.

«Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП», – говорится в сообщении.
ForUm

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