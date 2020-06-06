В пятницу, 5 июня, пограничники Мукачевского отряда совместно с венгерскими коллегами спасли украинца, спрыгнувшего с моста в реку Тиса.

Об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ.

Как сообщается, сотрудники погранслужбы заметил в реке на территории Венгрии неизвестного без признаков жизни, которого несло течением.

После этого они сразу же сообщили об этом своим венгерским коллегам, которые вскоре обнаружили указанного мужчину в бессознательном состоянии, предоставили ему первую помощь и вызвали медиков.

Установлено, что 28-летний украинец, прыгнув с моста на территории Закарпатской области, получил травму и не смог справиться с стремительным течением реки, из-за чего его начало сносить на территорию соседнего государства.

Что именно толкнуло мужчину на такой поступок, он не объяснил.