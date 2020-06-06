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Из-за перемещения на территорию Украины теплого воздуха в ближайшие дни температура воздуха повысится до летних значений.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье, 7 июня, в большинстве западных, ночью местами и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с, на западе днем местами порывы 15−18 м/с.

Температура ночью 12−17°, на востоке местами 10−11°; днем 24−29°, в юго-восточной части до 31°; в Карпатах ночью 9−14 °, днем 16−21 °.

В Киеве в воскресенье без осадков; температура ночью 15−17°, днем 27−29°.

В понедельник, 8 июня, в западных областях кратковременные дожди, грозы, при грозах местами порывы ветра 15−20 м/с; температура ночью 11−16°, днем 22−27°, в Карпатах ночью 9−14°, днем 15−20°.

На остальной территории без осадков; температура ночью 12−17°, днем в северных областях 25−30°, в восточных, южных и центральных областях местами 28−33°.

Ветер восточный, юго-восточный, 7−12 м/с.

В Киеве в понедельник, 8 июня, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью 15−17°, днем 27−29°.

Напомним, синоптик рассказал, какой будет погода в июне.
ForUm

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