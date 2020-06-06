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В белорусской столице Минске в пятницу, 5 июня, состоялся первый массовый пикет, на котором собирали подписи за выдвижение кандидатом в президенты действующего главы государства Александра Лукашенко.

Об этом сообщает «Еврорадио».

Издание отмечает, что на пикете было много членов «Белой Руси» (белорусское общественное объединение, основанное в 2007 году в поддержку Лукашенко — ред.), Белорусского Республиканского Союза Молодежи (БРСМ) и официальных профсоюзов.

Пикет начался около 16:00 и завершился в 19:00. Большинство присутствующих с журналистами разговаривать отказались, а некоторые из представителей БРСМ задавали провокационные вопросы журналисту «Радио Свобода», который вел стрим с пикета, отмечает «Еврорадио».

Напомним, Лукашенко назначил новое правительство Беларуси.
ForUm

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