Об этом сообщает «Еврорадио».

Издание отмечает, что на пикете было много членов «Белой Руси» (белорусское общественное объединение, основанное в 2007 году в поддержку Лукашенко — ред.), Белорусского Республиканского Союза Молодежи (БРСМ) и официальных профсоюзов.

Пикет начался около 16:00 и завершился в 19:00. Большинство присутствующих с журналистами разговаривать отказались, а некоторые из представителей БРСМ задавали провокационные вопросы журналисту «Радио Свобода», который вел стрим с пикета, отмечает «Еврорадио».

Напомним, Лукашенко назначил новое правительство Беларуси.