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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, передает БЕЛТА.  

Лукашенко пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко. «Потому что у нас вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. В середине 90-х есть нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на $6 млрд продаем этой продукции, обеспечив себя. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам, - отметил он. - И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать».

Как сообщал ForUm, накануне, 3 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об отставке правительства.      
ForUm

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