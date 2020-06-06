В крупных городах Австралии проходят акции протеста против расизма, вдохновленные протестами в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Об этом сообщает Reuters.
В Сиднее на акцию собрались около трех тысяч людей. Демонстрацию ранее пытались запретить из-за опасности коронавируса, однако суд отменил запрет на мероприятие.
Также акции протеста прошли в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.
Демонстрации вдохновлены протестами в США. В Австралии их организовывали группы по защите прав коренного австралийского населения.
Напомним, десятки крупных городов США, в том числе столицу, охватили массовые протесты, которые быстро переросли в погромы. Причиной беспорядков стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
В Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе происходят столкновения активистов с полицейскими, вооруженными слезоточивым газом и капсулами с перцовым раствором.
Протесты продолжаются более чем в 75 городах, в некоторых демонстрации проходят мирно, в других некоторые демонстранты сжигают здания и грабят магазины.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть воинские подразделения в столице страны и пригрозил сделать то же самое в регионах, если губернаторы штатов не справятся с массовыми беспорядками.
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