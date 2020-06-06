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Суд избрал меру пересечения еще троим участникам вооруженного конфликта с силовиками в Харьковской области. Подозреваемые обстреляли авто полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, двоих подозреваемых арестовали на 60 суток с правом залога, а еще одного поместили под домашний арест.

«Злоумышленников, 42 и 38 лет, арестовали на 60 суток с правом внесения залога в 420 тысяч гривен. 34-летний мужчина помещен под круглосуточный домашний арест», - говорится в сообщении.

Следователи открыли два уголовных дела по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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