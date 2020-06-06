Бывший вице-президент США Джо Байден официально поборется за пост президента США от Демократической партии, его предварительно поддержали 1995 делегатов.
Об этом сообщает Associated Press.
«Для меня было честью соревноваться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия, и я с гордостью могу сказать, что мы собираемся на эти выборы объединенной партией», — заявил Байден.
Другой кандидат Берни Сандерс, который ранее заявлял, что отказывается от участия в президентской гонке, получил 1042 голоса.
Таким образом Байден является единственным кандидатом от Демократической партии.
Напомним, что выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.
Напомним, в Украине 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
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