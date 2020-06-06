Бывший вице-президент США Джо Байден официально поборется за пост президента США от Демократической партии, его предварительно поддержали 1995 делегатов.

Об этом сообщает Associated Press.

«Для меня было честью соревноваться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия, и я с гордостью могу сказать, что мы собираемся на эти выборы объединенной партией», — заявил Байден.

По предварительным подсчетам, Байден получил 1995 голосов из 1991 необходимого.

Другой кандидат Берни Сандерс, который ранее заявлял, что отказывается от участия в президентской гонке, получил 1042 голоса.

Таким образом Байден является единственным кандидатом от Демократической партии.

Напомним, что выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

Напомним, в Украине 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В штабе Байдена назвали «пленки» сильно отредактированными.