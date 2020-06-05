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По состоянию на 1 июня 2020 международные резервы Украины по предварительным данным составили 25 371,8 млн долл. США (в эквиваленте). В мае они уменьшились на 1,3%, впрочем остаются на уровне, близком к показателям начала года, сообщила пресс-служба НБУ.

Снижение резервов в течение прошлого месяца связано прежде всего с погашением значительной части нынешних обязательств по государственному долгу.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1476,1 млн долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 1009,2 млн долл. уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 337,7 млн долл. - по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте, 60 млн долл. – по обязательствам перед МВФ, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами. Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями в пользу правительства в размере 418,8 млн долл., в том числе за счет размещения валютных ОВГЗ на 368,8 млн долл.;

во-вторых, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, поэтому, пользуясь благоприятной ситуацией, НБУ выкупал избыточный объем валюты и пополнял международные резервы. Всего в мае Национальный банк выкупил 660,6 млн долл. Интервенции по продаже валюты не проводились;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 73,4 млн долл. США (в эквиваленте).

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.  
ForUm

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