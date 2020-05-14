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Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов уверен, что от власти на выборах мэра Киева будет сильный кандидат.

«Отсутствие скамьи запасных есть во всех эшелонах, в том числе, в кандидатах в мэры. Занимаются активно поиском партийцы, коллеги из «Слуги народа». Поэтому, думаю, это будет какой-то определенной неожиданностью для нас всех. Никто не будет выставлять слабых кандидатов – это точно. Это будет сильная кандидатура, есть варианты», - сказал он в интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона», передает Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос, Трофимов отметил, что это может быть и не замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, и не глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. «Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть кандидаты, которые сильнее», - указал он.

Трофимов считает, что действующий мэр Киева Виталий Кличко – серьезная личность, грамотный менеджер и очень популярный в стране человек, а хороший он мэр или нет, по его мнению, нужно оценивать в определенной системе координат.

«Это какая-то должна быть формула и калька оценки, хороший или нет. Что мы подразумеваем под «хороший»? Наверное, как он заботится о городе и его жителях, как работает все коммунальное хозяйство и т.д.», - пояснил он.
ForUm

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