Смягчение карантина не отменяет необходимости соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Об этом на брифинге 5 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Укринформ

«Правительство ввело режим адаптивного карантина, ввело определенное смягчение этапа выхода из карантина, но карантин не отменен. Я хочу напомнить, что у нас болеют люди COVID-19 и за сегодняшний день (добавились. - Ред.) 553 человека, вчера было 588. Выбранная стратегия - это стратегия сдерживания, но она никоим образом не отменяет масочный режим, соблюдение социальной дистанции», - сказал Степанов.

Напомним, с 22 мая в Украине введена адаптивная модель карантина.

5 июня в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.

По состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.