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Еще у 77 жителей Киева за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них – 15 медиков и 12 детей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

«За прошедшие сутки количество жителей Киева, к которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, возросло еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. На сегодня в столице уже 3210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет и 9 девочек от одного года до 17. также 26 мужчин от 24 до 82 лет и трое мальчиков. Одному из них два года, двум – по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 15, в Подольском - 12, в Шевченковском районе – 10 случаев.
ForUm

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