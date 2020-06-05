также в разделеОбщество
Полиция установлила 67 причастных к стрельбе в Броварах 9
Пытки и запугивания: на Днепропетровщине задержали банду из 7 полицейских 18
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов 26
В ВСУ за сутки зафиксировано 14 новых случаев COVID-19 11
Геращенко: Организованная Деканоидзе переаттестация привела к развалу полиции 31
Министр финансов считает, что бюджет-2020 будет выполнен 12
В Украине подтверждено 553 новых случая COVID-19 38
Джемилев раскритиковал отказ комитета ВР принять постановление о воде для Крыма 34
Минобразования: Призыв в армию для выпускников школ отсрочат 26
В Украине стартует очередной этап ослабления карантина 30
4 июня. Картина дня 28
Суд отменил меру пресечения Богатыревой 50
В Украине потеплеет до +30 23
В Украине ослабят ограничения по количеству людей в тургруппах 13
В Одессе 12-летний мальчик угнал BMW и устроил гонки с полицией 18
На полицейских из Кагарлыка пожаловались еще три жертвы насилия 41
МОН: Приказ КГГА об отмене итоговой аттестации в школах является незаконным 16
Полиция провела обыски у организатора стрельбы в Броварах 27

Город Киев и семь областей Украины не готовы с 5 июня открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутри. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает Укринформ.

«Сегодня 5 июня, постановлением Кабинета Министров Украины разрешается открывать заведения общественного питания с посещением клиентов внутри помещения. В то же время по индикаторам у нас сегодня не проходят: по заболеваемости - Киев, Волынская область, Житомирская область, Львовская область, Ривненская область и Черновцы, и по тестированиям не проходят Донецк и Луганск - почти проходия, но 11,96 на 100 тысяч населения», - сказал Ляшко.

Он отметил, что в этих областях решениями комиссий ТЭБ и ЧС не должно быть разрешено открываться заведениям общественного питания, поскольку эпидситуация не позволяет.

Ляшко добавил, что если эти заведения будут открываться, то это будет нарушением постановления Кабмина о введении адаптивного карантина.

Напомним, по состоянию на 5 июня в Украине подтверждено 25 964 случая COVID-19, из них 11 372 выздоровели, 762 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 553 случая.

5 июня в Украине начался четвертый этап ослабления карантинных ограничений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги