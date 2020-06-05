За прошедшие сутки, 4 июня, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Красногоровки противник обстрелял наши оборонительные укрепления, используя минометы калибра 120 мм. Вблизи Богдановки и дважды у Чермалыка агрессор применил противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы. Возле Павлополя и два раза вблизи Каменки враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Авдеевки - из стрелкового оружия.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» защитников Новолуганского вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По окрестностям Орехово российские наемники дважды открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Новгородского - из крупнокалиберных пулеметов.

На все случаи агрессивных действий захватчиков подразделения Объединенных сил из имеющихся огневых средств отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность.

Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новоалександровки.

В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.