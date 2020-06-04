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Сегодня, 4 июня, в Кременчуге Полтавской области бывший муж поджег продавщицу магазина бытовой техники «Фея» в результате чего женщина погибла, сообщает пресс-служба областной полиции.

«По предварительной версии следствия, 4 мая, около 16:00 бывший муж жертвы пришел в магазин декоративной косметики и бытовой химии, где она работала продавщицей, закрылся изнутри, облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Прохожие сразу о происшествии сообщили в полицию. На место прибыли наряды патрульной полиции и спецподразделение «ТОР», а также спецназовцы батальона особого назначения полиции области, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. На момент прибытия экстренных служб огонь уже охватил значительную площадь магазина. Полицейские и работники ГосЧС деблокировали помещение горящего магазина и ликвидировали пожар. К сожалению, женщина получила телесные повреждения не совместимые с жизнью и скончалась на месте», – заявил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

Сейчас сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 пункта 5 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное лишение свободы. Фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Обстоятельства и мотивы преступления выясняет следствие.
ForUm

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