САП просить суд конфіскувати активи ексначальника Кременчуцького ТЦК

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулась до суду з проханням конфіскувати активи колишнього начальника Кременчуцького Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це інформує пресслужба САП.

Як зазначається, прокурор САП заявив позов за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Йдеться про експосадовця Мирослава Волкова. Пропонують конфіскувати такі активи колишнього начальника Кременчуцького ТЦК загальною вартістю активів понад 4 млн грн:

квартира в клубному будинку в м. Кременчуці;

⁠авто Toyota Land Cruiser Prado;

вартість Toyota RAV-4 та дохід від відчуження;

частина готівкових накопичень.

Як засвідчив аналіз доходів, купити майно законним шляхом експосадовець не міг. Через це прокурор САП звернувся до суду з вимогою визнати активи необґрунтованими та стягнути їх в дохід держави.

Раніше ВАКС стягнув у дохід держави два авто колишнього керівника Харківського ТЦК, а кілька днів тому конфіскував активи екскерівника Запорізького ТЦК, зокрема будинок з ділянкою на вартість автомобіля.

Як повідомляв ForUA раніше, прокурор САП подав позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на суму понад 2,9 млн грн. Йдеться про кошти, пов'язані з колишнім начальником складу однієї з військових частин Командування Сил логістики ЗСУ та його близькими особами.