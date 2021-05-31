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Ночью работники Полтавского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получили информацию об обстреле полицейских в городе Кременчуг, которые отрабатывали вызов по конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города. Неизвестный из окна многоэтажки попал в двух правоохранителей при исполнении, сообщила пресс-служба облглавка.

На месте происшествия оперативники внутренней безопасности полиции и работники Кременчугского районного управления полиции установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника. Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом человек был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение.

При физической поддержке бойцов полиции особого назначения правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника. Обнаружен и изъят полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома - газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

В настоящее время следователи Кременчугского районного управления полиции Полтавщины объявили фигуранту о подозрении по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
ForUm

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