Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства» (№3485). Как передает УНИАН, за данное решение проголосовали 292 народных депутата.

Одним из авторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко отметил, что законопроектом предусмотрено уменьшение «почти вдвое» размера залога для кандидатов в депутаты.

По его словам, также вводится возможность одновременного выдвижения - и этого «не было в истории Украины» - один и тот же кандидат может выдвигаться и в областной совет и, например, в совет объединенной территориальной громады (ОТГ). Кроме того, Корниенко подчеркнул, что законопроектом предусматривается введение «совершенно нового подхода к ответственности за подкуп избирателей». По его словам, например, раздачу продуктовых наборов, алкогольных напитков можно считать подкупом избирателей.

Законопроектом вносятся изменения в Избирательный кодекс Украины, которыми предлагается установить, что внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные выборы будут проводиться два раза в год - в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, в год проведения очередных местных выборов все местные выборы будут проводиться один раз в год - в день проведения очередных местных выборов - последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на последних очередных местных выборах.

Законопроектом предлагается ввести возможности параллельного использования инновационных технологий в избирательном процессе, в частности что касается голосования избирателей на избирательном участке с помощью технических средств и программных средств, проведения подсчета голосов избирателей с помощью технических средств для электронного подсчета голосов, составления протоколов о подсчете голосов, итоги и результаты голосования с использованием информационно-аналитической системы.

Также законопроектом предусмотрена альтернативная возможность подачи документов (в режиме онлайн) для регистрации кандидатов, их доверенных лиц, официальных наблюдателей, внесения представлений о кандидатах для включения в состав избирательных комиссий, их замены, а также представления в избирательные комиссии жалоб и финансовой отчетности о поступлении и использовании средств избирательных фондов.