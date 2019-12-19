Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом», предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе «вора в законе», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий законопроект №2513 проголосовали 264 народных депутата.

Целью законопроекта является прекращение деятельности преступных сообществ, участников таких сообществ, привлечение к уголовной ответственности «воров в законе», а также других участников преступных сообществ и лиц, причастных к созданию и функционированию преступных сообществ.

Проектом предлагается внести такие изменения в Уголовный кодекс Украины:

дополнить статью 28 частью пятой, определив, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является «вор в законе». Также в данной части статьи предлагается определить понятие «вор в законе»;

дополнить статью 29 частью шестой, устанавливающей правила квалификации деяний, совершенных лицом в составе или в интересах преступной организации или преступного сообщества. В частности, предлагается осуществлять квалификацию по статье (части статьи) особенной части Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает совершенное лицом деяние, и по соответствующей части статьи 255, 255-1 или 255-3 этого Кодекса Украины. При этом наказание назначается с учетом правил, предусмотренных статьей 70 Уголовного кодекса Украины;

внести изменения в статьи 30 «Уголовная ответственность организаторов и участников организованной группы или преступной организации», 43 «Выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации» и 66 «Обстоятельства, смягчающие наказание» путем дополнения соответствующих положений указанием на преступное сообщество;

изложить в новой редакции статьи 255 «Создание преступной организации» и 256 «Содействие участникам преступной организации или преступного сообщества или сокрытие их преступной деятельности»;

дополнить статьями 255-1 «Создание преступного сообщества и пребывание лица в статусе «вор в законе», 255-2 «Обращение к «вору в законе» или другому участнику преступного сообщества» и 255-3 «Организация проведение встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ, содействие в ее проведении или руководство ею».

Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом», предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе «вора в законе».