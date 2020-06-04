По состоянию на 1 июня 2020 на выполнение бюджетной программы «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы» (известной также как «проект «Стена») было потрачено 53 миллиона 62,3 тысячи гривен. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на запрос неправительственной организации StateWatch.

Работы по инженерно-техническому обустройству границы по проекту «Стена» выполнены на 40%, добавили в ГПСУ.

Всего в 2020 году на эту программу в бюджете запланировано 400 млн гривен.

«Стена» свлдится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации. За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 миллиарда гривен. Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако позже этот срок перенесли на 2021.

Теперь в Госпогранслужбе заявляют, что в связи с уменьшением финансирования и ростом стоимости работ существует потребность в переносе сроков реализации проекта и завершение его в 2025 году. Проект соответствующего распоряжения уже был подан на рассмотрение Кабинета министров.