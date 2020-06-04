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Правоохранители изучат возможное нарушение карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским во время рабочей поездки в Хмельницкий 3 июня, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования. Поэтому компетентные органы полиции рассмотрят этот вопрос», - сказал Геращенко журналистам, передает Интерфакс-Украина.

За нарушение карантинных ограничений президенту грозит штраф в размере 17 тыс. грн, однако, по словам Геращенко, сначала правоохранители должны установить, виновен ли Зеленский в этом инциденте.

Ранее, в среду 3 июня, во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабинета министров Украины, не может принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня. Соответствующее фото было обнародовано пресс-службой президента.
ForUm

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