Сотрудники управления уголовного розыска во взаимодействии с работниками Черкасского отдела полиции установили местонахождение и задержали гражданина Республики Польша, который более 10 лет находился в розыске за совершение мошеннических действий на территории своей родины.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, мужчина проживал на территории Драбовского района, где устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ.

Полицейские задержали иностранца после поступления в полицию области информации о том, что он находится в розыске. Кроме того, по имеющейся информации, судом города Лобез Республики Польша его уже признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 пунктом 1 Уголовного кодекса Республики Польша, и назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

В настоящее время принимаются меры по экстрадиции задержанного.