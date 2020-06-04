также в разделеОбщество
ВР ввела уголовную ответственность для «воров в законе»
Полиция проводит обыски в университете Шевченко 5
Денисова обратилась в Нацсовет из-за разглашения данных потерпевшей в Кагарлыке 14
Садовый просит создать ВСК для расследования «мусорной блокады» Львова 18
Зеленский заявил, что готов заплатить штраф за «карантинный» поход в кафе 23
Наезд грузовика на митингующих в США: Задержанного украинца отпустили 15
Кому кризис, а кому мать родная: украинцы обогатились на футболе 14
Зеленский устроил пробежку в Хмельницком и рассказал о любимом завтраке 31
ВАКС вынес первый оправдательный приговор 47
ГБР: Полицейский растратил более миллиона на якобы обслуживании служебных авто 13
НАПК проверит Баканова из-за испанской фирмы 17
В ФСБ РФ расспрашивали задержанного украинского военного об охране админграницы 17
В Украине выросло число заболевших COVID-19, но выздоровевших больше 25
Тяжело травмированного в Эстонии участника АТО доставили в Украину 29
«ЛНР» лишила украинский язык статуса государственного 15
3 июня. Картина дня 32
Синоптик рассказал, какой будет погода в июне 25
Кремль увидел пропаганду нацизма в украинской игре с Гитлером на Красной площади 22

Сотрудники управления уголовного розыска во взаимодействии с работниками Черкасского отдела полиции установили местонахождение и задержали гражданина Республики Польша, который более 10 лет находился в розыске за совершение мошеннических действий на территории своей родины.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, мужчина проживал на территории Драбовского района, где устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ.

Полицейские задержали иностранца после поступления в полицию области информации о том, что он находится в розыске. Кроме того, по имеющейся информации, судом города Лобез Республики Польша его уже признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 пунктом 1 Уголовного кодекса Республики Польша, и назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы.

В настоящее время принимаются меры по экстрадиции задержанного.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2663 грн.
11
Теги