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Кремль рассчитывает, что профильные ведомства примут меры в отношении посвященной Второй мировой войне компьютерной игры, в которой Адольф Гитлер изображен на Красной площади проводящим военный парад.

Как заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эта игра является не чем иным, как пропагандой нацизма, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать доступность этой игры в российском онлайн-пространстве.

«Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны, тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как пропаганда нацизма, это недопустимо», - заявил Песков.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что «меры будут приняты по линии компетентных ведомств».

Украинская компания Starni Games, основанная в 2016 году, в конце мая выпустила игру Strategic Mind: Blitzkrieg. Она посвящена Второй мировой войне, однако в ней, также отражаются альтернативные события.

Ранее телеканал «Рен ТВ» сообщал, что Генпрокуратура потребовала удалить из интернета тизеры компьютерной игры Strategic Mind: Blitzkrieg. В то же время, по данным телеканала, эта игра по-прежнему доступна для скачивания в России.
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