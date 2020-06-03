По факту событий на промтоварном рынке в Одесской области полицейские начали еще два уголовных производства, сообщает пресс-служба облглавка.

Действия правонарушителей квалифицированы по статьям 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 2 июня, на рынке в Овидиопольском районе неизвестные в масках ворвались в магазин тканей, где устроили погром со стрельбой, в результате чего ранения получили двое сотрудников торгового заведения. По данному факту следователи начали производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК. В этот же день полицейские установили местонахождение двух микроавтобусов, на которых скрылись злоумышленники, и их водителей. Сейчас с мужчинами проводятся неотложные следственные действия. Устанавливается их причастность к указанному правонарушению. Транспортные средства изъяты и направлены на экспертизу. Поиски других лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Установлено, что они – работники одной из охранных фирм.

Вместе с тем, нарушение закона усматривается и в действиях представителей вышеуказанного магазина, которые, вооружившись травматическим оружием и битами, умышленно повредили имущество предпринимателя. Только благодаря своевременному вмешательству полиции групповое нарушение общественного порядка удалось прекратить.

Сейчас полицейские установили пятерых активных участников этого правонарушения. Решается вопрос о правовой квалификации действий каждого из них, а также проводятся мероприятия по установлению причастности к преступлению других лиц.