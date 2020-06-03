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Президентские выборы в Польше, перенесенные из-за пандемии коронавируса, состоятся 28 июня.

Дату голосования объявила в среду спикер польского Сейма Эльжбета Витек, сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet.pl.

«Мы собираемся начать избирательную кампанию. Я надеюсь, что конкуренция будет честной», - заявила Витек.

28 июня было определено представителями правительственного лагеря как наиболее вероятная дата избрания главы государства.

Во вторник Сейм Польши принял изменения в закон о проведении президентских выборов 2020 года. Голосование на выборах будет происходить смешанным способом - на избирательных участках, а по желанию – путем голосования по почте.

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок – в связи с эпидемиологической ситуацией и сопротивлением оппозиции.
ForUm

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