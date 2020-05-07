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Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, не состоятся в определенный срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на РАР.

Соответствующее заявление сделал лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Согласие» Ярослав Говин.
Отмечается, что такое решение было принято «из-за отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные конституцией сроки».

В заявлении также добавили, что спикер Сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок.

Ранее Сенат Польши отклонил законопроект правящей партии «Закон и справедливость», предлагавшей провести голосование на президентских выборах исключительно по почте на фоне пандемии коронавируса.
 
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