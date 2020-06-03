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Кабинет Министров предлагает назначить Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента.

Другим проектом постановления предлагается уволить Вадима Пристайко с этой должности.

Ранее заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что Пристайко могут назначить послом Украины в Великобритании.
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