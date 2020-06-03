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Должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции может занять Ольга Стефанишин. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко может стать послом Украины в Великобритании. «Нам сообщили, что Вадим Пристайко будет командирован для работы послом Украины в Великобритании. Это, с одной стороны, потеря для Кабмина, но мы вынуждены на это пойти, учитывая трансформации, которые происходят в Евросоюзе. Украине в Британии нужен мощный посол, который сможет наладить эффективную коммуникацию с правительством для обеспечения поддержки нашей страны в проведении реформ и защите суверенитета», - отметила Кравчук.

«Вакансию вице-премьера по евроинтеграции займет Ольга Стефанишин – не наша коллега из «Голоса», а бывший директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Ольга сегодня была у нас на фракции, чувствуется, что она не просто разбирается в вопросе, а хорошо знает, что нужно делать на этой должности», - написала Кравчук.

 
ForUm

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