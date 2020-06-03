Кабинет Министров предлагает назначить Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов и Александра Ткаченко – министром культуры и информационной политики.

Соответствующие проекты постановлений опубликованы на сайте Верховной Рады.

Напомним, в конце мая правительство создало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

В августе 2019 года Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве было два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука. На должность премьер-министра был назначен Денис Шмыгаль. В его правительстве остались вакантными должности министров культуры, образования и науки, энергетики и защиты окружающей природной среды Украины.

Сейчас и. о. министра энергетики и защиты окружающей природной среды является Ольга Буславец, и. о. министра образования и науки - Любомира Мандзий, и. о. министра культуры и информационной политики - Светлана Фоменко.