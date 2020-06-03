Украину категорически не устраивает медлительность продвижения в урегулировании конфликта на Донбассе рамках минского формата. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом 2 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Во время переговоров стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, заключенных по результатам саммита «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Ермак рассказал подробности переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. Он также сообщил об обновлении состава и повышения статуса украинской делегации в ТКГ.

«Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили перевод встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов», - сказал руководитель Офиса президента.

Стороны согласились, что со времени проведения декабрьского саммита «нормандской четверки» достигнут ощутимый прогресс во взаимном освобождении удерживаемых лиц.

«Мы констатировали прогресс в освобождении пленных. Однако движение к следующему взаимному освобождению, к сожалению, пока заторможено. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнения другой стороной договоренности нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях», - отметил Ермак.

Кроме того, во время переговоров с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру нужно, в частности, принять меры для реализации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, которое пока не выполнено.

«Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется едва ли не самое важное условие для продвижения к миру - до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года до 29 мая было зафиксировано более полутора тысяч обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибли 33 украинских военных, еще 235 – были ранены. Боевики продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение», - заявил руководитель Офиса президента.

Отмечалось, что Россия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования должны обеспечить наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ безопасный и надежный доступ на временно оккупированные территории Украины. Также важным является выполнение сторонами обновленного плана разминирования и продолжения процесса разведения сил и средств по верификации со стороны СММ ОБСЕ. Эти договоренности нормандского саммита также должны быть выполнены.

Напомним, 2 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России вскоре проведут очередную встречу для обсуждения путей достижения мира на Донбассе.