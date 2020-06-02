Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России вскоре проведут очередную встречу для обсуждения путей достижения мира на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом в Берлине, сообщает Укринформ.

«Мы продолжим разговор в нормандском формате на уровне министров (иностранных дел, - ред.). Уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс», - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина открыта к поиску максимально широких компромиссов, но не пойдет на пересечение своих «красных линий», которые касаются национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

«Я очень благодарен Хайко Маасу и немецким партнерам в целом за понимание чувствительности этой ситуации», - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 30 апреля министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и России провели видеоконференцию. Формально мероприятие принимал Берлин.