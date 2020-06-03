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Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что информация о намерениях Тегерана передать Франции «черные ящики» сбитого в январе украинского самолета не соответствует официальной позиции страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра иновстранных дел Евгений Енин.

«Посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана с передачи черных ящиков для расшифровки через якобы «затягивание украинской стороны» не отвечают официальной позиции Ирана», - написал он.

Ранее информацию о намерениях Ирана передать «черные ящики» Франции обнародовало государственное информагентство Ирана ISNA.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.
ForUm

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