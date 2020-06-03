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В настоящее время трое народных депутатов находятся на больничном из-за коронавируса. Об этом в эфире одного из телеканалов сказала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, сообщает УНИАН.

На вопрос о нынешней ситуации с коронавирусом в Верховной Раде и о том, болеет ли кто-то из депутатов в настоящее время, Кравчук ответила: «Сейчас трое народных депутатов, из них два представителя нашей фракции, на больничном в связи с коронавирусом. Это, в принципе, те фамилии, которые раздавались в прессе. Это Валерий Божик, Юрий Аристов из нашей фракции и (Олег) Мейдич - это «Батькивщина». Новых случаев, сказала Кравчук, зафиксировано не было. «Сейчас все смотрят за симптомами, если нужно, то сдают тесты», - отметила депутат.

Напомним, о диагностировании у Мейдича COVID-19 сообщил 20 мая народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Мейдич является первым заместителем председателя Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.
ForUm

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