Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.



Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, передает УНИАН.

«Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября», - сказал Смолий.

По его словам, также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.

Напомним, весной 2018 года НБУ анонсировал выпуск монет номиналами 5 и 10 грн в 2019-2020 годы. 16 января в Нацбанке заявили, что в этом году украинцы могут получить лишь монеты по 5 грн.

С 1 июля НБУ 2018-го прекратил чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.