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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о дальнейших мерах по снятию или усилению карантинных ограничений в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас он (карантин. – Ред.) будет продолжаться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне - мы снова-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта», - отметил Ляшко.

Он рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие решения по снятию карантинных ограничений.

«Все будет зависеть от эпидемической ситуации не только в Украине, а и в странах Европейского Союза, которые первыми вошли в эпидемический процесс», - заявил Ляшко.

Напомним, Кабинет Министров принял решение, которым ввел с 22 мая адаптивный карантин до 22 июня

 
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