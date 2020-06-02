также в разделеОбщество
СБУ: «Торговцы» госдолжностями хвастались связями с руководством ВР 7
Ляшко: После 22 июня адаптивный карантин могут изменить 10
«Еще немного»: Синоптик обещает Украине потепление 7
Идеолога «Сумской народной республики» будут судить заочно 11
В КСУ обжаловали закон об амнистии участников Майдана 29
Кинотеатры и санатории начнут открывать с 10 июня 12
СБУ разоблачила вмешательство в электронную систему Госгеокадастра 12
Стрельба в Броварах: Задержали еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом 29
Главы МИД «нормандского» формата проведут очередную встречу 16
Метеорологическое лето в Киеве опаздывает на 2 недели 10
В Минздраве заверили, что не скрывают данные о смертности от COVID-19 17
У ГБР появились вопросы к одному из руководителей тернопольской полиции 23
Второй день работы камер видеофиксации: в Украине резко сократилось число нарушений 29
Кулеба: Мы не будем помогать России решать проблему с водой в Крыму 71
В мире возмущены нападением на офис ОПЗЖ в Киеве 30
В Мариуполе задержали боевика из «группы Безлера» 27
СМИ опубликовали документы об офшорах на Багамах: почти 60 фирм – украинские 73
Мошенники пытались за $1 миллион продать должность главы Харьковской ОГА 94

Филиал «Украинская железнодорожная скоростная компания» АО «Укрзализныця» заключила дополнительное соглашение на 4 месяца с ООО «Вог Кафе» о предоставлении услуг питания в скоростных поездах «Интерсити +». Согласно новому соглашению вознаграждение, которое платит «Вог Кафе» Укрзализныце, увеличено втрое, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Так, в течение четырех месяцев Укрзализныця будет получать от контрагента 4,25 млн грн с НДС в месяц. Ранее сумма вознаграждения составляла более 1,3 млн грн в месяц. Кроме этого, вознаграждение которое отныне будет получать Укрзализныця, является большим, чем предложила одна из компаний, которая не имела опыта предоставления аналогичных услуг, на отборе, который был отменен.

Укрзализныця уже в ближайшее время объявит новый конкурс по отбору контрагента для организации питания в скоростных поездах.

В частности, в квалификационных критериях к потенциальным участникам Укрзализныця учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы. Также потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества человек. Аукцион проводится без ограничений количества раундов.

Как сообщалось, Укрзализныця освободила руководство УЖСК за непрозрачное проведения конкурса по питанию в скоростных поездах.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
6990 грн.
15
Теги