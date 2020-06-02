Филиал «Украинская железнодорожная скоростная компания» АО «Укрзализныця» заключила дополнительное соглашение на 4 месяца с ООО «Вог Кафе» о предоставлении услуг питания в скоростных поездах «Интерсити +». Согласно новому соглашению вознаграждение, которое платит «Вог Кафе» Укрзализныце, увеличено втрое, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Так, в течение четырех месяцев Укрзализныця будет получать от контрагента 4,25 млн грн с НДС в месяц. Ранее сумма вознаграждения составляла более 1,3 млн грн в месяц. Кроме этого, вознаграждение которое отныне будет получать Укрзализныця, является большим, чем предложила одна из компаний, которая не имела опыта предоставления аналогичных услуг, на отборе, который был отменен.

Укрзализныця уже в ближайшее время объявит новый конкурс по отбору контрагента для организации питания в скоростных поездах.

В частности, в квалификационных критериях к потенциальным участникам Укрзализныця учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы. Также потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества человек. Аукцион проводится без ограничений количества раундов.

Как сообщалось, Укрзализныця освободила руководство УЖСК за непрозрачное проведения конкурса по питанию в скоростных поездах.