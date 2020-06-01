Во фракции «Слуга народа» предлагают во время Часа вопросов к правительству заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

«Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на День правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли: и в пятницу в Броварах (стрельба с участием около 100 человек из-за распределения междугородных перевозок. – Ред.), и историю с Кагарлыком (двое полицейских из Кагарлыка подозреваются в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции. – Ред.) ... и, возможно, доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги Давыденко (23 мая в Киеве был найден с огнестрельным ранением в голову член депутатской группы «Доверие» Валерий Давыденко. – Ред.)», - сказал Корниенко.