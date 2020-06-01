также в разделеПолитика
«Слуга народа» поддержала назначение Ткаченко главой Минкульта 18
Разумков рассказал, кому одолжил 27 миллионов 22
Аваков не пришел на заседание профильного комитета 34
Зеленский о «пленках Байдена»: Меня интересует, как можно было записать президента 28
Медведчук: Договор о зоне свободной торговли с ЕС себя исчерпал, экономический курс нужно менять 21
У Медведчука призвали «Дойче велле» без истерии и провокаций изучить наследие Гутенберга 21
Зеленский возглавил антикоррупционный совет и ввел туда Авакова 44
Резников: Чтобы остановить Путина, нужно пересмотреть Будапештский меморандум 25
Медведчук: Когда речь о выборах в другой стране, ставить ни на кого нельзя, это грубая ошибка 32
На этой неделе Рада рассмотрит программу действий Кабмина 11
Foreign Policy: Медведчук сделал новые шаги в сторону России 196
Медведчук: Не вижу ни одного реального основания для улучшения ситуации в Украине 62
Медведчук: Для того, чтобы был мир, нужно выполнять Минские договоренности 58
Председатель Верховной Рады Разумков подал декларацию о доходах 40
Заработок президента: Зеленский подал декларацию 50
Медведчук: Сейчас уровень жизни и экономика резко падают, а это угроза нацбезопасности 51
Кличко в третий раз будет баллотироваться в мэры Киева 41
Венгрия перенесла открытие границы с Украиной 44

Во фракции «Слуга народа» предлагают во время Часа вопросов к правительству заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

«Учитывая ту ситуацию, которая сложилась за предыдущие две недели, наша фракция предлагает пригласить на День правительства министра внутренних дел Арсена Авакова для доклада по тем важным ситуациям, которые произошли: и в пятницу в Броварах (стрельба с участием около 100 человек из-за распределения междугородных перевозок. – Ред.), и историю с Кагарлыком (двое полицейских из Кагарлыка подозреваются в изнасиловании и пытках женщины в отделении полиции. – Ред.) ... и, возможно, доложить о состоянии расследования обстоятельств гибели нашего коллеги Давыденко (23 мая в Киеве был найден с огнестрельным ранением в голову член депутатской группы «Доверие» Валерий Давыденко. – Ред.)», - сказал Корниенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
61
Теги