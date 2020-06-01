Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков не пришел на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом сообщила народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова.

«Аваков на закрытый комитет по деятельности Авакова не пришел», - сообщила она в Facebook.

В понедельник, 1 июня, было запланировано проведение внеочередного закрытого заседания Комитета по ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. На заседание приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Представители фракции «Голос» на согласительном совете в понедельник, 1 июня, планировали требовать отчета министра внутренних дел Арсена Авакова по преступлениям, совершенным правоохранителями, а также начнут сбор подписей за отставку главы МВД.

Фракция партии «Слуга народа» хочет заслушать доклад Авакова во время часа вопросов к правительству в пятницу, 5 июня.