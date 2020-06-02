Судье Марьинского райсуда Донецкой области сообщено о подозрении в содействии рейдерскому захвату столичных объектов государственной, коммунальной и частной собственности. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что в результате действий должностного лица произошло незаконное отчуждение имущества более чем на 164 миллиона гривен.

Межрегиональную группу рейдеров, к которой причастен судья, сотрудники СБУ разоблачили в августе 2019 года. В группировку также входили представители судебных органов, адвокаты и бывшие работники юстиции.

Используя поддельные документы и ключи доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, злоумышленники осуществляли незаконную перерегистрацию собственности.

В целом они успели нанести ущерб государству и бизнесу почти полтора миллиарда гривен.

В частности установлено, что судья Марьинского райсуда председательствовал в деле об отчуждении здания для парковки в центре Киева. Нарушив процессуальные нормы, он постановил отобрать у законного владельца помещения площадью 226 квадратных метров. Сейчас судьи сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины. Ранее Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей шести его сообщникам. Разоблачение преступной схемы проводилось совместно с Киевской местной прокуратурой № 7.