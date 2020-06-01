также в разделеОбщество
Дейдей, которого судили за разбой, стал помощником главы киевской полиции
В МВД заявили, что уволили главного винницкого полицейского не из-за Броваров 5
ОГП начал расследовать привлечение боевиками детей к войне на Донбассе 11
Нардепы хотят потратить 35 миллиардов из COVID-фонда на дороги 13
Львовщина продлила карантин до 5 июня 11
КИУ: 19 миллионеров из «Слуги народа» арендуют жилье за бюджетные средства 17
МВД: Материалы дела Шеремета открыты для ознакомления 18
Полицию Виннитчины возглавил скандальный экс-замглавы полиции Одесской области 42
Таран дал Вилкулу медаль «За содействие Вооруженным силам Украины» 16
Укрзализныця открыла продажу билетов на плацкартные вагоны 17
Криклий обещает увеличить количество поездов на курорты 19
СБУ разоблачила 385 распространителей фейков о коронавирусе 10
«Радио Свобода Европа»: в Киеве напали на штаб-квартиру крупнейшей оппозиционной политической партии Украины 42
Отстраненного руководителя винницкого облглавка трудоустроили в Киеве 23
Укрзализныця восстановила движение 439 пригородных поездов 60
Криклий назвал условия запуска поездов по всей Украине 47
В ВСУ за сутки не зафиксировано новых случаев COVID-19 13
В Украине возобновили движение пассажирских поездов 26

Советский и украинский композитор Мирослав Скорик скончался в возрасте 81-го года. Об этом сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко.

«Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг – Мирослав Михайлович Скорик», - написал он в Facebook. 

Скорик является автором музыки к фильмам «Тени забытых предков», «Гуси-лебеди летят», «Высокий перевал» и других.

Имеет звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также является владельцем ордена «За заслуги» I степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, ордена «За заслуги» II степени - за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, ордена «За заслуги» III степени - за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги