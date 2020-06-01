Советский и украинский композитор Мирослав Скорик скончался в возрасте 81-го года. Об этом сообщил оперный певец, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко.

«Отошел в Вечность выдающийся деятель искусства и искренний, надежный друг – Мирослав Михайлович Скорик», - написал он в Facebook.

Скорик является автором музыки к фильмам «Тени забытых предков», «Гуси-лебеди летят», «Высокий перевал» и других.

Имеет звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также является владельцем ордена «За заслуги» I степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, ордена «За заслуги» II степени - за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, ордена «За заслуги» III степени - за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.