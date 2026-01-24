﻿
Композитор і виконавець Сергій Шишкін раптово помер уві сні

Композитор і виконавець Сергій Шишкін раптово помер уві сні

23 січня у віці 67 років раптово помер композитор та бард із Волині Сергій Шишкін. Він був автором гімну міста Володимир та почесним громадянином міста. Смерть митця настала уві сні.

Про втрату повідомив син композитора Сергій Шишкін на своїй сторінці у Facebook:

"Сьогодні зранку батько Сергій Шишкін закінчив свій земний шлях. Пішов раптово уві сні. Після майже річної розлуки вони з мамою знову разом".

У родині повідомили, що прощання з митцем відбудеться у Києві та у Володимирі в різні дні, щоб усі охочі могли попрощатися.

У Києві церемонія запланована на суботу, 24 січня, орієнтовно з 19:00 до 21:00 у ритуальному залі "Осіріс" на вул. Гайдамацькій, 65 (тилова сторона Байкового кладовища, метро Деміївська).

У Володимирі прощання відбудеться у неділю, 25 січня, о 9:00 у Будинку Смутку Собору Різдва Христового на вул. Миколаївській, 18а, а чин похорону запланований на 13:00 того ж дня.

За даними міської ради Володимира, Сергій Шишкін народився 26 червня 1958 року. Він був відомий як композитор, поет, автор та виконавець власних пісень, а також як музикант, який довгі роки формував культурне середовище Волині.

